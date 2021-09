Schwerpunkte

Kohlberg sucht einen neuen Schulsozialarbeiter

21.09.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Sozialarbeiter Nicolai Amann hört an der Grundschule am Jusi auf und wechselt in den Bereich Forschung an der technischen Universität Dortmund. Nun hofft die Schule auf gute Nachfolge.

KOHLBERG. Nachdem die Rektorin der Grundschule am Jusi Kohlberg, Heike Wannek, am Freitag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Feuerwehrgerätehaus über den Schulalltagsbetrieb berichtet hatte, was in regelmäßigen Abständen geschieht, gab Schulsozialarbeiter Nicolai Amann bekannt, dass er zum letzten Mal im Gremium über seine Arbeit sprach, weil er in den Bereich Forschung der technischen Universität Dortmund wechselt.

„Schade, dass Sie gehen“, sprach Gemeinderat Jürgen Maisch aus, was auch andere Ratsmitglieder dachten. „Am Anfang waren wir kritisch, ob man so was braucht. Die Gemeinde könnte es nicht stemmen ohne die Spenden. Aber Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Die Coronakrise hat den Bedarf an Schulsozialarbeit verschärft. Ich hoffe auf eine sehr gute Nachfolge“, so Maisch.

Dem schloss sich nicht nur Jennifer Veigel an. „Ich möchte mir nicht vorstellen wie es ohne Schulsozialarbeit ist. Die ist unabdingbar.“ Amann hatte berichtet, dass im vergangenen Jahr pandemiebedingt präventive Arbeit kaum möglich war, umso mehr Intervention „überall da, wo’s brennt“.