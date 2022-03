Schwerpunkte

Kohlberg legt soliden Haushaltsplan vor

19.03.2022, Von Mara Sander

Kohlberg legt trotz Minus von fast 540 000 Euro im Ergebnishaushalt einen soliden Haushaltsplan mit Hausaufgaben für die Folgejahre vor.

KOHLBERG. „Wir legen Ihnen also heute einen soliden Haushaltsplan 2022 mit Hausaufgaben für die Folgejahre vor“, so das Fazit von Bürgermeister Rainer S. Taigel in seiner Haushaltsrede in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Jusihalle. Der Gemeinderat verabschiedete Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasser nach intensiver Vorberatung im Haushaltsausschuss und auf dessen Empfehlung einstimmig.

Als größte Investitionen in diesem Jahr sind geplant: energetische Sanierung Kindergarten Im Grund mit 310 000 Euro, Planungsrate Kanalsanierung mit 105 000 Euro, Grunderwerb und Breitbandversorgung mit je 100 000 Euro sowie eine Arbeitsmaschine für den Bauhof mit 85 000 Euro.

„Aus heutiger Sicht ist der Haushalt genehmigungsfähig“, so Taigel nach Vorgesprächen mit der Kommunalaufsicht, denn es sei mit einem Minus von knapp 540 000 Euro im Ergebnishaushalt zu rechnen, weil die Ausgaben die Einnahmen übersteigen werden und so kein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Immerhin hat sich die Summe von fast einer Million im letzten Jahr halbiert. Beim Eigenbetrieb Wasser ergibt sich ein Gewinn von voraussichtlich 38 000 Euro, allerdings dient der dem Schuldenabbau aus vergangenen Jahren.