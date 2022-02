Schwerpunkte

Kohlberg investiert in die Jugend

23.02.2022 05:30, Von Mara Sander

Der Gemeinderat entscheidet sich beim Thema Schulsozialarbeit einstimmig dafür, einen Dienstleistungsvertrag mit dem Kreisjugendring Esslingen zu schließen.

In der Grundschule am Jusi wird es einen neuen Schulsozialarbeiter geben. Foto: Sander

KOHLBERG. In der Schulsozialarbeit der Grundschule am Jusi gibt es Änderungen. Für den bisherigen Schulsozialarbeiter Nicolai Amann wird ein Nachfolger gesucht. Dieser soll dann nicht wie bisher vom Förderverein, sondern über den Kreisjugendring Esslingen (KJR) angestellt sein. Es wurden drei verschiedene Angebote eingeholt, der KJR war der günstigste Bieter. Dieses Angebot nahm der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig an, indem er einem Dienstleistungsvertrag mit dem KJR zur Schaffung einer 40-Prozent-Stelle zustimmte.