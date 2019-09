Knitzes auf Schwäbisch

02.09.2019, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Mundartstammtisch in der Kohlberger Kelter war ein Erfolg

Jedes Mal kommen mehr Menschen zum Mundartstammtisch. der

KOHLBERG Der Mundartstammtisch in Kohlberg könnte Tradition werden. Zumindest weisen die seit der ersten Veranstaltung steigenden Teilnehmerzahlen eine solche Tendenz aus. Immerhin kamen mehr als 100 Gäste am Freitag zur dritten Ausgabe des humorvollen Treffens. Eingeladen hatte wieder der Arbeitskreis Kohlberger Kelter in Kooperation mit der Mundartgesellschaft Württemberg aus Reutlingen, deren Vorsitzender Mundartautor Wilhelm König ist. An dem „geistreichen“ Abend beteiligte sich außerdem der Obst- und Gartenbauverein Kohlberg-Kappishäusern mit einer Verkostung edler Destillate aus dem Streuobstgebiet rund um den Jusi, hergestellt in der Brennerei neben der Kelter.