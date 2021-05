Schwerpunkte

Knigge zum Schutz der Natur

Tiere und Pflanzen brauchen Rücksicht – Was Ausflügler tun können, um Orchideen und Heidelerchen zu schonen

Lockdown und Reiseverbote haben im Vorjahr schon dazu geführt, dass viele Menschen draußen unterwegs waren und dabei die schöne und vielfältige Kulturlandschaft „vor der Haustür“ für sich entdeckt haben. Zum Schutz der Natur gilt es insbesondere in den Naturschutzgebieten einige Spielregeln zu beachten – damit Schönheit und Vielfalt dauerhaft erhalten bleiben.

Die Heidelerche braucht Ruhe beim Brüten. Foto: Deschle

(pm). Oft liegen beliebte Ausflugsziele mitten in Naturschutzgebieten. Die Attraktivität dieser Gebiete ist auch ein Verdienst des Naturschutzes: Hier haben Naturschützer die natürliche Schönheit wie etwa die der Wasserfälle am Uracher Berg vor Übergriffen bewahrt und in Zusammenarbeit mit Landbewirtschaftern die vom Menschen geschaffene Vielfalt wie die Orchideenwiesen auf der Alb durch Landschaftspflege erhalten.