Knackiger Fasnetsauftakt

08.01.2020

Die Temperaturen lagen um den Gefrierpunkt, doch das tat der Stimmung beim Häsabstauben der Neckar-Bätscher in Neckartailfingens Ortsmitte keinen Abbruch: Gut 400 kleine und große Fasnetsfans hatten sich am Sonntag eingefunden, standen um die Feuertonnen und Heizpilze, vor den Bewirtungsständen und natürlich vor der Bühne auf dem Rathausplatz. Auf der Bühne sorgten insgesamt vier Gruppen an dem Abend für Stimmung. Den Auftakt machten die Hexenbusters aus Wolfschlugen. Weiter ging es mit dem Showtanz der Blue Diamonds, die dieses Jahr unter dem Motto „Voll dabei“ tanzen. Der laute Applaus und die Rufe nach einer Zugabe waren ein Zeichen der Begeisterung des Publikums. Diese bekamen die Besucher prompt geliefert, bevor nach kurzer Umbaupause dann die Neckar-Bätscher (Bild) in gewohnt temperamentvoller Manier ihre einstudierten Stücke präsentierten. Das Publikum ging voll mit und feierte die Lokalmatadoren, die sichtlich und hörbar Spaß beim Eröffnen der neuen närrischen Saison hatten. Nach dem gelungenen Auftakt der Gastgeber der diesjährigen Fasnetssaison sorgte die Guggenmusik Mix-Tour aus Weil der Stadt weiter für Stimmung. Den Schlusspunkt in Sachen Live-Musik setzten die Inschdromendaquäler aus Blaustein. pm