Schwerpunkte

Klingenbachgeist versuchte Aicher Rathaus zu erobern

25.02.2022 05:30

Der Klingenbachgeist ließ es sich nicht nehmen und stieg am Schmotzigen Doschtich aus den Fluten des Klingenbachs, um das Rathaus in Aichtal zu erobern. Er versuchte, Bürgermeister Kurz den Rathausschlüssel zu entreißen, doch coronabedingt blieb auch in diesem Jahr die Macht wieder beim Bürgermeister. Immerhin durfte der Goischt schon mal probesitzen im Amtssessel. Bevor der Klingenbachgeist wieder in die schäumende Gischt des Klingenbaches zurücksprang, verteilten er und der Bürgermeister noch leckere Fasnetsküchle an die Rathausmitarbeiter. pm Foto: privat