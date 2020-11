Schwerpunkte

Klimaschutzagentur in der Diskussion

06.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Gemeinderäte wollen mehr Informationen und vertagen Beitritt

UNTERENSINGEN (bg). Reihum beschließen derzeit die Gemeinderäte, ob ihre Kommune Gesellschafter der neuen Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen werden soll. Auch die Unterensinger hatten das Thema auf der Tagesordnung ihrer letzten Sitzung.

Nachdem Bürgermeister Sieghart Friz kurz erläutert hatte, wie die 2007 in Nürtingen gegründete Energieagentur zur Klimaschutzagentur (Klischa) für den Landkreis mit zunächst 3,5 Stellen weiterentwickelt werden soll, ging die Diskussion im Rat los. Mark Lebsanft (proUE) bezweifelte, dass es für Unterensingen bei nur 5000 Euro bleibt, da im Vertrag von weiteren, nicht benannten Zuschüssen die Rede ist.

Reiner Engelhardt (SPD) kritisierte, dass es nicht besonders klimafreundlich sei, eine 50-seitige Erläuterung mitzuschicken. Er wolle erst funktionierende Strukturen wie in anderen Landkreisen sehen, bevor die Gemeinden zur Kasse gebeten werden.

Birgit Seefeldt (CDU/FB) sprach sich für die Klischa aus. Die Gemeinden könnten so an Fachwissen teilhaben, dessen Komplexität nicht so einfach zu erfassen sei.