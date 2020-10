Schwerpunkte

Klimaschutz mitgestalten

Bempflingen tritt Klimaschutzverein des Landkreises bei

BEMPFLINGEN (koe). Die Gemeinde Bempflingen wird dem Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen beitreten und damit auch Geschäftsanteile an der Klimaschutzagentur erwerben, der Gemeinderat stimmte bei zwei Enthaltungen zu. Eine Aufgabe wie der Klimaschutz könne, so der Gedanke, gemeinsam am erfolgreichsten bewältigt werden – durch eine Beteiligung am Verein haben die Kommunen laut Vorlage die Möglichkeit, den Klimaschutz im Landkreis Esslingen aktiv mitzugestalten.

Ziel ist die Gründung einer Klimaschutzagentur, die zum Jahresanfang 2021 mit 3,5 Stellen ihre Arbeit aufnehmen soll. In den Folgejahren ist je nach Erfolg ein Ausbau bis auf zehn Stellen denkbar. Für eine Kommune unter 5000 Einwohnern wie Bempflingen rechnet der Landkreis mit einem jährlichen Beitrag von etwa 1600 Euro sowie einem noch nicht näher bezifferten Grundbetrag für das operative Geschäft. Die Verwaltung schlug vor, den jährlichen Betrag auf maximal 5000 Euro zu deckeln – was so auch von den Räten akzeptiert wurde. Auch hat sich Bempflingen an einem Erwerb der Geschäftsanteile für die Klimaschutzagentur zu beteiligen, hier wird von einem Anteil von 500 Euro ausgegangen – es wurde einer Deckelung von maximal 1000 Euro zugestimmt.