Schwerpunkte

Klimahaus: Die totalsanierte Scheune von Martin Schweizer in Beuren

18.08.2022 05:30, Von Jörg Nolle — E-Mail verschicken

In einer kleinen Serie zum Thema „Klimahaus“ stellen wir Beispiele für vorbildliches Bauen und Sanieren im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung vor. Heute: Die vorbildlich totalsanierte Scheune von Martin Schweizer in Beuren.

Architekt, Energieberater und Zimmermann: Martin Schweizer in der umgebauten Scheune, heute das Architekturbüro. Foto: Nolle

BEUREN. Die gebaute Umwelt verlangt nach einem Architekten. Manchmal greift der Gestalter wirklich in die Gestaltung ein, steht wochenlang mit Schutzbrille und Maske auf der Leiter und behandelt alte Holzbalken. Martin Schweizer ist so ein Mensch. Für den Umbau einer alten Scheune in ein Bürogebäude für mehrere Arbeitsplätze kam im Architekten aus Beuren sehr schnell wieder der gelernte Zimmermann durch. Und was man dann sieht, das verschafft einem Genickstarre.