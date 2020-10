Schwerpunkte

Kommentar

Klares Zeichen

05.10.2020 05:30

Dass die Bürgermeisterwahl in Aichtal eine knappe Sache werden würde, war klar. Auch dass nach dem ersten Wahldurchgang kein Sieger feststeht, kommt wenig überraschend. Doch dass das entscheidende Duell am Ende Kruß-Kurz heißt, damit werden viele wohl nicht gerechnet haben. Schließlich galt Bettina Schmidt, die Wunschkandidatin vieler Aichtaler Gemeinderäte, lange Zeit als stärkste Herausforderin des amtierenden Bürgermeisters. Doch am Ende bekam Schmidt fast 500 Stimmen weniger als der Zweitplatzierte.

Woran hat’s gelegen? Natürlich kann man spekulieren, dass es an der mangelnden kommunalpolitischen Erfahrung lag oder aber an der Tatsache, dass Schmidt im Falle eines Sieges aufgrund ihres Alters nur eine Amtsperiode lang Bürgermeisterin in Aichtal sein könnte.