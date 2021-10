Schwerpunkte

Kläranlage Bempflingen bekommt Notentlastung

28.10.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Eine auch für die Öffentlichkeit gedachte Begehung der Bempflinger Kläranlage erbrachte die Erkenntnis, dass die aus den Sechzigerjahren stammende Einrichtung technisch auf dem neuesten Stand ist.

Die Mitglieder der Zweckverbands Abwasserreinigung Bempflingen-Riederich bei der Besichtigung der Kläranlage Bempflingen. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Eine Kläranlage ist eine Welt für sich, die in der Regel für Publikumsverkehr geschlossen ist. Am Dienstag öffneten sich die Türen des Bempflinger Werks nicht nur für Gemeinderäte, sondern auch für die Öffentlichkeit. Die Resonanz enttäuschte Bürgermeister Bernd Welser, Ratsvertreter wie auch Bürger zeigten wenig Interesse an einem informativen Rundgang: „Ich habe mit mehr Zuspruch gerechnet“, bilanzierte er.