Kitas und Schulbetreuung in Aichtal werden teurer

01.07.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Stadt erhöht die Gebühren für die Kindertagesstätten und die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen. In den Kitas verschärft sich zudem der Personalmangel. Eine Erstattung der Essensgebühren gibt’s nur in bestimmten Fällen.

Egal ob Schul- oder Kindergartenkinder: Die Betreuung wird in Aichtal teurer. Symbolbild: AdobeStock

AICHTAL. Schlechte Nachrichten für Eltern in Aichtal: Für die Betreuung ihrer Kinder müssen sie bald tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen.