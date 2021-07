Schwerpunkte

Kirchstraße in Wolfschlugen ab Mitte September gesperrt

09.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Regenüberlaufbecken sollen Gewässer besser entlasten

WOLFSCHLUGEN (pm). Die Ergebnisse aus der vom Landratsamt Esslingen genehmigten Schmutzfrachtberechnung 2019 wurden in der Oktober-Sitzung vergangenen Jahres im Gemeinderat vorgestellt und beraten. Die Umsetzung der Maßnahmen wurden seinerzeit beschlossen.

Durch die Optimierung der Drosselabflüsse in den bestehenden Regenrückhaltebecken und die Einrichtung eines Mess- und Drosselschachtes am Regenrückhaltebecken Kirchstraße wird die Gesamtentlastungsfracht in die Vorfluter verringert und die Gewässer werden somit entlastet.