Kirchheimer Medius-Klinik ist führend in der Behandlung von Rheuma

08.04.2022 05:30, Von Antje Dörr — E-Mail verschicken

Die Medius-Klinik in Kirchheim hat sich in den letzten Jahren viel Kompetenz in der Behandlung rheumatischer Erkrankungen erarbeitet und steht heute in einer Reihe mit Uni-Kliniken. Rheuma hat mehrere Hundert verschiedene Ausprägungen, die unterschiedlich behandelt werden müssen.

Jennifer Karl und Professor Dr. Bernhard Hellmich im immunologischen Labor der Kirchheimer Klinik: Forschung auf hohem Niveau auf wenigen Quadratmetern. Foto: Riedl

KIRCHHEIM. Rheuma: Wer an diese Krankheit denkt, sieht vor seinem inneren Auge das gichtgeplagte Mütterchen, das mit der Wärmedecke versucht, seine Schmerzen zu lindern. Anders, als es das Klischee vermuten lässt, erkranken jedoch nicht nur alte Menschen daran. „Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung, die jeden treffen kann“, sagt Professor Dr. Bernhard Hellmich, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Rheumatologie und Immunologie der Medius-Klinik Kirchheim. Zwei Prozent der Bevölkerung sind von Rheuma betroffen. Die Autoimmunerkrankung führt zu Entzündungsreaktionen im Körper. Nicht nur Gelenke, sondern auch Organe und Gefäße können in Mitleidenschaft gezogen werden. Sind die Gefäße entzündet, spricht man von Vaskulitiden. Patienten können mild erkranken – oder so schwer, dass sie lange Zeit im Krankenhaus behandelt werden müssen.