Kirchendachziegel für die Ukraine

11.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

FRICKENHAUSEN. Viele Frickenhäuser kennen und schätzen bereits die liebevoll gestalteten historischen Kirchendachziegel. Ursprünglich wurden sie zugunsten der Dachsanierung der Kirche Zu unserer Lieben Frau verkauft. In einer Neuauflage haben nun drei Frickenhäuser Künstlerinnen Ziegel mit Friedenssymbolen und Botschaften versehen. Der Erlös geht an das Deutsche Institut für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen und kommt der medizinischen Versorgung von Kriegsverletzten und Schwerkranken in der Ukraine zugute. Die Ziegel sind in limitierter Stückzahl im Schneckenhoflädle, Sieh-Dich-Für 4, in Frickenhausen erhältlich. Weitere Informationen unter Telefon (0 70 22) 2 72 39 39. pm Foto: privat