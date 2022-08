Schwerpunkte

Kinderspielstadt Ermslingen in Neckartenzlingen kommt gut an

13.08.2022

NECKARTENZLINGEN. Auch in diesem Jahr öffnete die Kinderspielstadt „Ermslingen“ auf der Wiese hinter dem Schulgelände für eine Woche ihre Tore. Ganz nach dem Motto „Sag uns was du willst und wir machen es möglich“ konnten circa 65 Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Neben verschiedenen Bastelangeboten, Brettspielen, Spielgeräten und Holzarbeiten, die den Kindern die ganze Woche über zur Verfügung standen, war die Woche mit kleinen Höhepunkten und Workshops gespickt. Dazu zählten in diesem Jahr unter anderem Schnupperkurse im Handball und Tischtennis durch die Neckartenzlinger Sportvereine, ein Trommelworkshop und auch Ausflüge in die Erms sowie ein kleiner Kurs im Schmieden. Für die ältesten Teilnehmer stand sogar eine Übernachtung auf dem Programm. pm Foto: pm