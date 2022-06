Schwerpunkte

Kindergartenbeitrag steigt um 3,9 Prozent

23.06.2022

ALTENRIET. Die Elternbeiträge werden im neuen Kindergartenjahr ab dem 1. September in Altenriet um 3,9 Prozent angehoben. Die Erhöhung der Gebühren hatten die Fachverbände des Landes Baden-Württemberg in dieser Größenordnung empfohlen. Die Gemeinde Altenriet hält sich an diese Empfehlung. Bei der Ganztagesbetreuung werden die Gebühren für die verlängerten Öffnungszeiten plus ein pauschaler Zuschlag angesetzt. Dazu gibt es von den Fachverbänden keine konkrete Gebührenempfehlung. Berechnet werden in Altenriet bei einem Kind unter 18 Jahren täglich zwölf Euro (bisher elf Euro), bei zwei Kindern täglich zehn Euro (bisher neun Euro) und bei drei Kindern täglich sieben Euro (bislang sechs Euro). lcs