Schwerpunkte

Kindergarten und Schule in Beuren sollen umgebaut werden

11.11.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Beuren ist der Umbau der Bildungseinrichtungen an der Jahnstraße und der Neuffener Straße im Gespräch

Die Gemeinde Beuren plant in den nächsten Jahren eine umfangreiche Sanierung des Kindergartens Jahnstraße sowie größere Umbaumaßnahmen an der Willi-Gras-Grundschule. Architekt Wolfram Koch aus Neuffen hat am Montagabend im Gemeinderat einen Überblick über mögliche Maßnahmen und die dazugehörigen Kosten gegeben.

BEUREN. Die Gemeindeverwaltung hatte den Architekten um Voruntersuchungen zu den geplanten Vorhaben gebeten. Besonders viel fällt beim Kindergarten an der Jahnstraße an, bei dem die Gemeinde im Zuge der zu erwartenden steigenden Kinderzahlen und notwendigen Betreuungsplätze auch über die Einrichtung einer neuen Krippengruppe nachdenkt. Wolfram Koch rechnet bei seinen ersten Schätzungen für den Kindergarten Jahnstraße mit Gesamtkosten in Höhe von 1,0 bis 1,2 Millionen Euro. Bei dem aus der Mitte der 1950er-Jahre stammenden zweitältesten Kindergarten in Beuren sei abgesehen von einer Dachsanierung im Jahr 2014 bisher „immer nur das Notwendigste gemacht worden“, so Koch. Nun sei eine „richtig große Sanierung“ notwendig, die abgesehen vom Dach alle Bereiche betreffe: Heizung, Elektrik, Türen, Fenster, Bodenbeläge, Fliesen, Mobiliar, Fassade, Innendämmung und Toiletten. Da müsse auch vieles an altem Material entsorgt werden. Um den Kindergarten auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen sei auch eine energetische Sanierung unerlässlich, machte der Architekt klar. Schon ohne bauliche Veränderungen am Gebäude würden sich die Baukosten auf rund 750 000 Euro summieren.