Kinderfest Neckartailfingen dieses Jahr als Pfingst-Hock

29.04.2022 05:30

NECKARTAILFINGEN. Das Neckartailfinger Nationalfest, das Heimat- und Kinderfest an Pfingsten, war in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen. Vor Kurzem fand eine Besprechung mit allen Vertretern des Vereinsrings Kinderfest statt. Dabei hatten die Vereine signalisiert, dass es in der verbleibenden Zeit nicht möglich sei, ein Heimat- und Kinderfest zu organisieren. Es soll nun eine abgespeckte Version von Samstag, 4. Juni, bis Montag, 6. Juni, als „Pfingst-Hock“ stattfinden. Dazu wird das Gasthaus Schwanen mit seinem Biergarten an der Neckarallee das gastronomische Angebot abdecken. Am Samstag- und Sonntagabend gibt es Livemusik. Die Vereine und die Kitas wollen für die Neckartailfinger Kinder einen Umzug organisieren und eine Spielstraße einrichten. Am Pfingstmontag ist ein ökumenischer Gottesdienst geplant, sowie musikalische Unterhaltung durch den Musikverein, die Neckar-Bätscher und den Spielmannszug. „Das Bedürfnis für ein Fest ist in der Bevölkerung stark vorhanden“, sagte Bürgermeister Gerhard Gertitschke. Josef Oswald (FFW) gefiel die Bezeichnung „Pfingst-Hock“ nicht, er sprach sich für die traditionelle Bezeichnung „Kinderfest“ aus. Alberto Guillen (FFW) war enttäuscht darüber, dass die Vereine nicht an der Bewirtung beteiligt sind, und regte die Einbeziehung anderer örtlicher Gastronomen in die Bewirtschaftung an. rf