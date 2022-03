Schwerpunkte

Kinderbetreuungsplätze reichen in Beuren nicht aus

30.03.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Ein Rundumüberblick über die aktuelle und künftige Situation in Beuren hat am Montagabend im Gemeinderat deutlich gemacht, dass gehandelt werden muss. Über einen Naturkindergarten sowie Container-Interimslösungen für Kindergarten und Schule wird nachgedacht.

An der Willi-Gras-Grundschule könnten Container aufgestellt werden, um Kindergarten- und später Schulkinder unterzubringen. Foto: Just

BEUREN. Anhand von fünf Vorträgen haben sich Gemeinderat und Verwaltung einen Gesamtüberblick über die Kinderbetreuung in Beuren verschafft. Petra Seyfried vom Kindergarten Jahnstraße gab Einblicke in das Zahlenwerk der drei Kindergärten, Schulleiterin Ines Handel und Schulsozialarbeiter Nicolai Amann zeigten die Entwicklungen in der Grundschule auf, Gemeindemitarbeiterin Annette Euchner legte die Zahlen für die Schulkindbetreuung vor und David Homola vom Kreisjugendring zog eine Zwischenbilanz der Jugendarbeit rund um den Jugendtreff im Feuerwehrhaus. Es zeigte sich, dass schon jetzt in Beuren nicht genügend Kindergartenplätze vorhanden sind und in den nächsten Jahren noch mehr Angebote benötigt werden. Bei der Willi-Gras-Grundschule werden nach 25 neuen Erstklässlern im Jahr 2022 sowie 24 im Jahr 2023 und 27 im Jahr 2024 ein Jahr später 46 Einschulungen auf einen Schlag erwartet. Auch dafür reicht der aktuelle Platz nicht aus. Die Kinderzahlen haben sich in Beuren gegenüber dem Kindergartenbedarfsplan aus dem Jahr 2019 nach oben entwickelt. Daher weichen Angebot und Nachfrage voneinander ab. Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine könnte für weiteren zusätzlichen Bedarf sorgen.