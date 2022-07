Schwerpunkte

Kinderbetreuung in Neckartailfingen wird teurer

21.07.2022

Neckartailfinger Gemeinderat beschließt auch den breitflächigen Breitbandausbau und befasst sich mit dem Starkregenrisikomanagement.

NECKARTAILFINGEN. Immerhin zwölf Bürger fanden am Dienstagabend den Weg in den Glutofen des Sitzungssaals des Rathauses und bombardierten den neuen Bürgermeister in der Bürgerfragestunde mit zahlreichen Fragen und Anliegen. In der ersten Gemeinderatssitzung unter der Ägide von Rathauschef Wolfgang Gogel wurden aber auch zahlreiche Entscheidungen zu den 13 Tagesordnungspunkten wie Breitbandausbau, Starkregenrisikomanagement, Friedhofsneugestaltung und die Neufestsetzung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen und die Kernzeitbetreuung getroffen.