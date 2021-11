Schwerpunkte

Kinder flechten

23.11.2021 05:30

NÜRTINGEN. Am Mittwoch, 24. November, von 16.30 bis 19 Uhr findet auf dem Parkplatz des Hauses der Familie Nürtingen ein Weiden-Flechtkurs für Kinder ab acht Jahren statt. Es werden im Hinblick auf Weihnachten mit Weidenzweigen einfache Körbchen und kleine Geschenke hergestellt. Anmeldung im Haus der Familie Nürtingen unter www.hdf-nuertingen.de, per Mail an info@hdf-nuertingen.de oder telefonisch unter (0 70 22) 3 99 93. pm