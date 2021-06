Schwerpunkte

Israelische Lebensmittel aus Hochwang

08.06.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Israelische Lebensmittel werden von Hochwang aus in den gesamten deutschsprachigen Raum verschickt

Die knapp 700 Hochwanger haben etwas, das es in den meisten kleinen Dörfern auf dem Land nicht mehr gibt: Einen Tante Emma-Laden. Der kann aber nur noch deshalb existieren, weil von dem Lenninger Teilort aus israelische Lebensmittel in den gesamten deutschsprachigen Raum verschickt werden.

Lebensmittelhändler Raimund Dieterich hat ein Faible für Spezialitäten aus Israel. Mit Weinen fing alles an, inzwischen gilt er deutschlandweit als Spezialist für Datteln. Foto: Oechsner

LENNINGEN-HOCHWANG. Und so befinden sich in dem Mini-Supermarkt neben den Grundnahrungsmitteln Mehl und Zucker, Kinderschokolade und anderen typisch deutschen Produkten hochwertiges Avocadoöl, in einem Kibbuz hergestellte Dips mit Auberginen, Artischocken, aber auch je nach Jahreszeit die unterschiedlichsten Zitrusfrüchte, delikate Datteln und vor allem Weine.