Schwerpunkte

Kfz-Innung Nürtingen-Kirchheim blickt zuversichtlich in die Zukunft

25.03.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Wirtschaft regional: Die Kraftfahrzeuginnung Nürtingen-Kirchheim blickt nach der Pandemie vorsichtig optimistisch aufs Jahresende und ehrt 13 Gesellen für hervorragende Prüfungsergebnisse.

Philip Bahr (2. v.l.) und Florian Neu (2. v.r.) waren mit der Gesamtnote 1,7 jeweils die Besten in ihrer Fachrichtung bei der Gesellenprüfung. Daniel Krämer, technische Berufsausbildung (links) und Innungsvorsitzender Karl Boßler (rechts) freuen sich über das hervorragende Ergebnis. Foto: Krytzner

WEILHEIM. Die gute Nachricht gab es an der Mitgliederversammlung in der Limburghalle in Weilheim gleich vorneweg: „Unter der Voraussetzung, dass es keine weiteren Corona-bedingten Betriebsschließungen gibt, können die Werkstätten in diesem Jahr bis zu 80 Prozent des Umsatzes vor der Pandemie erwarten.“ Damit bekräftigte der Innungsvorsitzende Karl Boßler die Zuversicht der Autohäuser auf ein besseres Geschäftsjahr.