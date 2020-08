Schwerpunkte

Kelten werden wieder lebendig

22.08.2020 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Im 3-D-Museum gibt es den Alltag von vor 2000 Jahren mit einer App auf den Handy-Bildschirm

Ende September gibt es einen neuen Keltenpfad und zwar digital. Dieter Hagmann aus Schlattstall rekonstruiert den Alltag von vor 2000 Jahren und bringt ihn dann mit einer App auf den Bildschirm von Handys.

Dieter Hagmann entwickelt mit seiner Firma Nachbildungen der Kelten in 3-D. Foto: Gabriele Böhm

Sie haben gelebt, geliebt, geheiratet, Kinder großgezogen, den Acker bestellt, Handel getrieben und gerne eingekauft. Und doch ist es über 2000 Jahre her, dass Kelten auf der Alb im Bereich von Grabenstetten, Erkenbrechtsweiler und Hülben von denselben Dingen umgetrieben wurden wie die heutigen Menschen. Der neue Keltenpfad soll ab Ende September Besuchern das keltische Leben plastisch vermitteln. Dieter Hagmann, Inhaber der Firma „3dmuseum“ in Schlattstall, lässt die damalige Lebenswelt der mit 17 Quadratkilometern größten keltischen Siedlung in Mittel- europa virtuell wieder auferstehen.