Schwerpunkte

Keine Perspektive für die Therme

28.04.2021 05:30

Gemeinderat Beuren vergibt Kanalsanierungsarbeiten

BEUREN (pm). Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montagabend in Beuren ist übersichtlich gewesen. Das Gremium hat die Kanalsanierungsarbeiten für das laufende Jahr vergeben. Zudem gab es ein paar Bekanntgaben von Bürgermeister Daniel Gluiber.Der Schultes hatte zunächst die Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 12. April verkündet. In dieser hatten die Räte über den weiteren Grunderwerb zur Realisierung des Areals Stocknachstraße/Gartenstraße beraten und abgestimmt. Der Gemeinderat beauftragte dann noch einstimmig die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Sanierung der Mess- und Steuertechnik im Regenüberlaufbecken V an das Büro Holinger.

An diesem Montag ging es öffentlich um die Eigenkontrollverordnung. Vergeben wurden die Kanalsanierungsarbeiten für das laufende Jahr 2021. Die Arbeiten war beschränkt ausgeschrieben worden. Fünf Firmen haben Angebote abgegeben. Als günstigster Bieter ging die Firma Rossaro Kanaltechnik aus Aalen mit einem geprüften Angebotspreis von brutto 64 888,33 Euro hervor. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu, die Arbeiten an die Firma zu vergeben.