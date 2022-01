Schwerpunkte

„Keine neue Kfz-Steuer durch Nahverkehrsabgabe“

Freie Wähler: Wenn das Land Verkehrsverbesserungen will, muss es dafür die Mittel bereitstellen.

Es sei das „altbewährte“ Verfahren schreiben die Freien Wähler in der Region in einer Pressemitteilung: Das Land wolle durch Verkehrsverbesserungen angeblich Gutes tun und die Kommunen sollten das Geld dafür beschaffen. Das Verkehrsministerium habe die angekündigten Modellregionen für den Mobilitätspass und die Mobilitätsgarantie bekannt gegeben. Darunter seien der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart und damit die Landeshauptstadt und die Landkreise in der Region Stuttgart. Laut Koalitionsvertrag solle eine Mobilitätsgarantie eingeführt und den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden, von den Kfz-Haltern durch einen Mobilitätspass die Mittel für die Finanzierung des ÖPNV zu erheben. Dabei sei von einer Größenordnung zwischen 30 und 50 Euro je Kfz und Monat die Rede. „Im Klartext: Dies ist nichts anderes als eine zusätzliche Kfz-Steuer“, so die Freien Wähler.