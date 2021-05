Schwerpunkte

Keine Nachteile für Großbettlingen

12.05.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Gemeinderat diskutiert über Nahverkehrsplan

Bei der dritten Fortschreibung des Nahverkehrsplans bleibt für Großbettlingen – hier die Haltestelle Heerstraße – alles beim Ist-Zustand. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. 286 Seiten umfasst die dritte Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) für den Landkreis Esslingen plus umfangreicher Anlagen, die Quintessenz des umfangreichen Werks für Großbettlingen lässt sich knapp zusammenfassen: „Der Gemeinde entstehen keine Nachteile, das Angebot bleibt so wie es ist“, erklärte Bürgermeister Christopher Ott bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag.