Kein ausgeglichener Haushalt in Frickenhausen möglich

23.12.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

In Frickenhausen wurde der Entwurf für den Haushaltsplan im langen Schatten von Corona vorgestellt. Der Etat kann trotz Steuer- und Gebührenerhöhungen nicht ausgeglichen werden.

FRICKENHAUSEN. Für Ina Griesinger sollte es ein ganz besonderer Abend sein: Der erste Haushaltsplan der Tälesmetropole, den sie als Kämmerin verantwortlich zusammenstellte, sollte in der Festhalle des Erich-Scherer-Zentrums in der sogenannten Weihnachtssitzung drei Tage vor der Bescherung dem Frickenhäuser Gemeinderat sowie den Ortschaftsräten von Linsenhofen und Tischardt vorgestellt werden. Doch nicht nur aufgrund des Premiere-Effekts wird das Zahlenwerk der Nachfolgerin von Wolfgang Gogel stets in Erinnerung bleiben. Diesmal verlangte das Jonglieren mit den Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde noch größeren Einsatz als sonst. Denn die Pandemie wirft ihre Schatten: Ein ausgeglichener Haushalt kann nicht erwirtschaftet werden.