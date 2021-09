Schwerpunkte

Ausstellung zu Folgen des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft

06.09.2021

Der Landkreis Esslingen gestaltet eine Ausstellung, in der auf die Folgen des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft aufmerksam gemacht wird. Dazu gibt es bald einen Wettbewerb für Jugendliche sowie eine Schulung für pädagogische Fachkräfte.

„Ein Schlückchen wird dem Ungeborenen schon nicht schaden.“ Solche oder ähnliche Annahmen in Bezug auf den Alkoholkonsum während der Schwangerschaft sind immer noch weit verbreitet. Aus diesem Grund wird bereits seit den 1990er-Jahren jedes Jahr am 9. September auf die schädlichen Folgen des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft aufmerksam gemacht. Das Datum soll daran erinnern, dass eine Schwangerschaft neun Monate dauert.

Alkoholkonsum ist in der heutigen Gesellschaft fest im Alltag integriert, wird nur selten hinterfragt und ist die häufigste Ursache für eine verzögerte geistige Entwicklung bei Kindern. Jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 10 000 Kinder mit einer alkoholbedingten Fetalen Alkoholspektrum-Störung (FASD) zur Welt.

Im Landkreis Esslingen soll das Thema „Alkoholkonsum in der Schwangerschaft“ mit seinen fatalen Folgen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Geplant ist die Ausstellung „Zero“ im Mai 2022. Zwei Wochen lang, vom 2. bis 13. Mai, ist die Ausstellung in der Kreissparkasse Esslingen zu sehen. Begleitet wird sie durch Fachvorträge für Eltern, Fachkräfte und Interessierte sowie durch Infostände von regionalen Anlaufstellen.