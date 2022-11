Schwerpunkte

Keb bietet Schnupperkurse für Veranstalter an

10.11.2022 05:30

Die Katholische Erwachsenenbildung lud zum Schnupperabend für potenzielle Veranstalter von Kursen ein.

Für Emanuel Gebauer, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen (KEB), ist die Erwachsenenbildung ein „schlafender Riese“. Nach der Corona-Zwangspause für viele Angebote erwacht dieser Riese nun wieder. Die Nachfrage nach dem „Bildungsbuffet“, einem „Speed-Dating für Veranstalter“, war vor kurzem groß.

Wer in seiner Kirchengemeinde, seinem Verband oder seiner Gruppe ein Bildungsangebot machen will, braucht dafür gute Referenten. Beim Bildungsbuffet im Salemer Pfleghof in Esslingen lernten Veranstalter aus dem Landkreis an einem Abend dicht getaktet acht Angebote kennen. Das Spektrum reichte von der Außenpolitik bis zum Wertedialog. Wer auf Basis dieses Abends gemeinsam mit der Keb eine Veranstaltung plane, sagte Gebauer, bekomme von jetzt einen satten Zuschuss.