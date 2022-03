Schwerpunkte

Katastrophenschutz im Kreis Esslingen

26.03.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Fraktionen des Kreistags fragten nach Alarmplänen und Alarmierungsketten. Neben einem teilweisen Wiederaufbau von Sirenenanlagen wird vor allem auf Warnungen über Rundfunk und Mobilfunk gesetzt.

Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Sommer warf in allen politischen Gremien die Frage auf, wie Verwaltungen und Einsatzkräfte im Rahmen des Katastrophenschutzes vorbereitet sind. Durch den Krieg in der Ukraine bekam das Thema nochmals eine aktuelle Brisanz. Auch der Ältestenrat des Kreistags stellte bereits Ende September vergangenen Jahres eine Anfrage an die Verwaltung des Landkreises Esslingen. Im Ausschuss für Technik und Umwelt gab die Verwaltung dazu am Donnerstag einen Überblick und verwies zunächst auf eine Anfrage im Landtag im September letzten Jahres. Der Hintergrund: Katastrophenschutz ist grundsätzlich eine staatliche Aufgabe und in einem Landesgesetz geregelt. Die nachgeordneten Verwaltungsebenen sind im Rahmen dessen zuständig für Katastrophenabwehr auf lokaler Ebene.

Als Untere Katastrophenschutzbehörde kann die Führung der Kreisverwaltung den Katastrophenvoralarm und gegebenenfalls den Katastrophenfall auslösen. Beschränkt sich das Ereignis nicht auf die Kreisgrenze, ist wieder das Regierungspräsidium oder bei umfassenderen Ereignissen das Innenministerium zuständig.