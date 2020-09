Schwerpunkte

Kandidatenvorstellung mit Livestream für die Bürgermeisterwahl in Aichtal

12.09.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl: Die Bürgerinnen und Bürger können im Vorfeld ihre Fragen einreichen

Welche Themen bestimmen den Bürgermeisterwahlkampf in Aichtal? Am Donnerstag, 24. September, lädt die Stadtverwaltung zusammen mit unserer Zeitung zur Kandidatenvorstellung ins Naturtheater ein. Nach der offiziellen Bewerbervorstellung folgt eine moderierte Fragerunde. Unsere Redaktion freut sich im Vorfeld auf Fragen der Aichtaler Bürgerinnen und Bürger.

Die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Aichtal. Von links: Lorenz Kruß, Sebastian Kurz, Bettina Schmidt und Ulrich Raisch.

AICHTAL. Rund 8000 Wahlberechtigte haben am Sonntag, 4. Oktober, die Chance mitzubestimmen, wer in den nächsten acht Jahren Bürgermeister in Aichtal wird. Gegen den amtierenden Rathaus-Chef Lorenz Kruß, der vor acht Jahren die Hürde im ersten Wahlgang schaffte, treten Sebastian Kurz, Bettina Schmidt und Ulrich Raisch an. Schon in den zurückliegenden Wochen hatten die Bürgerinnen und Bürger in den drei Teilorten von Aichtal Gelegenheit, einige der Bewerber im persönlichen Gespräch kennenzulernen.