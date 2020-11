Schwerpunkte

Kandidatenvorstellung im Livestream

12.11.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gemeinde Großbettlingen und Nürtinger Zeitung präsentieren Bewerber für die Bürgermeisterwahl wegen Corona virtuell

Am 13. Dezember entscheiden die Großbettlinger Wählerinnen und Wähler, wer Nachfolger von Bürgermeister Martin Fritz wird. Drei Kandidaten gibt es bisher: Christopher Ott, Lukas Boboschko und Uwe Laich. Bewerbungsschluss ist am Montag, 16. November, 18 Uhr. Fest steht bereits der Termin für die Kandidatenvorstellung: am 20. November, 19 Uhr, in der Gymnastikhalle im Forum der Generationen.

Christopher Ott

GROSSBETTLINGEN. Der Plan war vor wenigen Wochen noch anders. Eigentlich wollte die Gemeinde Großbettlingen zusammen mit unserer Zeitung die Bewerbervorstellung vor Publikum präsentieren – mit Abstand im Forum der Generationen. Das ist nach der neuesten Corona-Verordnung nun leider nicht möglich. Statt einer Veranstaltung, zu der nur 30 Besucher hätten zugelassen werden dürfen, gibt es nun ein „Wahlstudio“, das alle Großbettlinger Wählerinnen und Wähler via Livestream zu Hause auf dem Bildschirm verfolgen können. Den Link zum Livestream findet man am Tag der Veranstaltung auf der Homepage der Nürtinger Zeitung.