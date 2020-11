Schwerpunkte

Kanäle werden untersucht

05.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Prioritäten für Sanierungen in den kommenden Jahren werden festgelegt

UNTERENSINGEN (bg). Eine ewige Baustelle sind in allen Gemeinden die Kanäle. Gesetzlich ist man verpflichtet, diese in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erneuern, wie es gerade in der Uhlandstraße passiert.

Nun ist es wieder an der Zeit, den Zustand der Kanalisation zu ermitteln. Unterstützt wird die Gemeinde dabei vom Ingenieurbüro Infra-Teck. Dessen Geschäftsführer Siegbert Spies erläuterte dem Gemeinderat das Vorgehen. Zuerst müssten die Kanäle gereinigt werden, damit eventuelle Schäden nicht von Ablagerungen verdeckt werden. Dann wird das Kanalnetz mit Kameras befahren und eine Bestandsaufnahme gemacht.

Die Gesamtlänge des zu untersuchenden Netzes beträgt 21,2 Kilometer mit 615 Haltungen, also Verbindungsstrecken zwischen zwei Schächten, dazu kommen 630 Schächte. Die Inspektion soll noch in diesem Monat beginnen und im kommenden Frühjahr abgeschlossen werden. Das hat den Hintergrund, dass so noch der verminderte Mehrwertsteuersatz zum Tragen kommt. Damit würden die Arbeiten 87 429,55 Euro beim günstigsten Bieter kosten.

Letzte Kanaluntersuchung liegt über zehn Jahre zurück