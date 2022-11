Schwerpunkte

Jusos wollen in die Gemeinderäte

02.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Nachwuchses im Kreis Esslingen wurde Tim Reeth zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt.

„Jusos in die Gemeinderäte“ – unter diesem Motto bereitet sich der Nachwuchs der Sozialdemokraten im Landkreis Esslingen ab jetzt darauf vor, möglichst viele junge, kompetente Persönlichkeiten in die kommunalen Parlamente zu bringen. „In allen Gemeinderäten im Landkreis liegt der Altersdurchschnitt über 60 Jahre. Da ist es kein Wunder, dass das Interesse junger Menschen für Kommunalpolitik oft gering ist, wenn es keine Vertreter ihrer Altersgruppe gibt“, stellt der wiedergewählte Juso-Co-Kreisvorsitzende Daniel Krusic fest. Die ebenfalls wiedergewählte Co-Kreisvorsitzende Anja Stehnken möchte vor allem Frauen in ihrem Engagement stärken: „Politik ist im Jahre 2022 immer noch ein männerdominierter Bereich. Auch in der SPD und erst recht in den Gemeinden vor Ort. Wir wollen nun durch Frauen-Empowerment einen besonderen Fokus darauf legen, junge Frauen dazu zu ermutigen, für den Gemeinderat zu kandidieren. Da sind Frauen auch bei uns Jusos bis heute unbegründeterweise zurückhaltender als die männlichen Genossen.“