Schwerpunkte

Jungmusiker leben den digitalen Traum

12.06.2020 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Rund 130 junge Musikanten aus 22 Vereinen im Kreis Esslingen drehten zu Hause ein Musikvideo

Lena Seyfang, Benedikt Strambach und Judith Blank folgten dem Aufruf des KJO und sendeten ihr Video ein. Foto: Krytzner

Corona machte auch vor der Blasmusik nicht halt. Die Vereine im Landkreis dürfen derzeit immer noch nicht gemeinsam proben, die geplanten Feste fallen aus und so langsam fällt den Musikern die Decke auf den Kopf. Genau so ging es auch dem Kreisjugendblasorchester Esslingen, wie die Vorsitzende Katja Landhäußer bestätigt: „Wir hatten für das Jahr 2020 einige Projekte mit dem Orchester geplant. Es sollte ein Probenwochenende, ein Wertungsspiel und eine anschließende Uraufführung geben, doch bereits nach der ersten Probe in Nürtingen war alles vorbei. Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung.“