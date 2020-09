Schwerpunkte

Junge Lehrer in Neuffen vereidigt

12.09.2020 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

212 Lehrer aller Schularten wurden kurz vor dem beginnenden Schuljahr feierlich vereidigt

Insgesamt 121 Lehrer und Lehrerinnen aller Schularten wurden gestern dort verpflichtet und vereidigt, wo sie ab Montag ihren Berufsalltag verbringen: In einem Klassenzimmer und an Schultischen sitzend, die in Coronazeiten ausreichend weit auseinander standen.

Im Klassenzimmer statt in der Festhalle wurden die jungen Lehrer in Gruppen vereidigt. Foto: Oechsner

NEUFFEN. „Das ist ein besonderer Moment“, weiß Dr. Corina Schimitzek. Deshalb sei es auch schade, dass dieses wichtige Ereignis nicht wie üblich in einem festlicheren Rahmen begangen werden könne. Aber, so die Leitende Schulamtsdirektorin: „Wir möchten den neuen Kollegen trotzdem unsere Wertschätzung entgegenbringen und ihnen einen schönen Start ermöglichen.“