Junge Aichtalerin sucht Stammzellspender für ihre Mama

03.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Rettungsassistentin aus Aichtal hofft möglichst schnell einen Stammzellspender für die an Blutkrebs erkrankte Renate Schneider zu finden. Über einen Online-Link kann man sich für eine Knochenmarkspende registrieren.

Aenne-Sophie Schneider hofft, dass für ihre Mutter Renate möglichst schnell ein Stammzellspender und damit ein Lebensretter gefunden wird. Foto: privat

AICHTAL. Als Aenne-Sophie Schneider die niederschmetternde Nachricht bekam, konnte sie es einfach nicht glauben: Blutkrebs hatten die Ärzte bei ihrer Mutter diagnostiziert. „Meine Mama war bis Dezember 2020 der lebensfroheste Mensch, den ich kenne“, sagt die junge Aichtalerin. „Sie war als Arzthelferin immer berufstätig, war Betreuungsassistentin in der Seniorenbetreuung, arbeitete in der Nachbarschaftshilfe und war Köchin im Sommerferienlager.“ Dass Renate Schneider, die in Sersheim lebt, so plötzlich und so schwer erkrankte, das war für Tochter Aenne-Sophie ein Schock und fast nicht zu verkraften. Denn die Mutter war für sie immer der Fels in der Brandung.