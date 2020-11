Schwerpunkte

Jugendtraining wird digital

12.11.2020 05:30

DLRG Neuffen-Beuren setzt auf Online-Angebot

BEUREN (pm). Seit Beginn der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie im März kann das wöchentliche Jugendtraining der DLRG-Ortsgruppe Neuffen-Beuren aufgrund der großen Personenanzahl nicht stattfinden. Nun ist ein digitales Alternativprogramm für alle Altersgruppen gestartet, welches Aktivitäten aus verschiedenen Bereichen vereint und digitale Interaktion fördern soll.

Die über 200 aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer des Jugendtrainings haben am Wochenende bestimmt nicht schlecht gestaunt, als sie einen Brief von ihren Trainerinnen und Trainern im Briefkasten entdeckt haben. Alle aktiven Kinder und Jugendlichen haben einen persönlichen Brief erhalten, in dem die aktuelle Situation erklärt und das neue digitale Jugendtraining erläutert wurde.

Bereits seit März pausiert nun schon das wöchentliche Training, an dem normalerweise über 200 Kinder und Jugendliche in der Kleinschwimmhalle teilnehmen. Die momentan geltenden Infektionsschutzregeln sind mit diesen Personenzahlen leider nicht vernünftig umsetzbar.