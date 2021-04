Schwerpunkte

Jugendbegleiter stellte sich vor

16.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

ALTDORF (käl). In der Gemeinde Altdorf findet seit einigen Jahren eine offene Jugendarbeit des Kreisjugendrings statt. Im Gemeinderat stellte sich der neue Jugendbegleiter Lucas Lohmüller vor. Ganz oben auf seiner Agenda steht, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, sie zu beraten sowie ihre Interessen zu vertreten und so gut es geht umzusetzen. Dies kann in Form von Projekten, Jugendräumen, Einzelfallhilfen, Gesprächen oder vielen weiteren denkbaren Formen stattfinden. Wichtig ist dem Jugendleiter auch die Unterstützung von Schulen, Vereinen und anderen Einrichtungen, die von den Kindern und Jugendlichen besucht werden. Coronabedingt konzentriert sich die derzeitige Arbeit auf den digital geführten Meinungsaustausch.