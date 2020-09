Schwerpunkte

Jürgen Werner Stiftung spendet für Anna

22.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

„Hilfe zur Selbsthilfe“ – unter diesem Motto unterstützt die Jürgen Werner Stiftung aus Frickenhausen soziale Projekte in der Region. Eines dieser Projekte ist die Reittherapie des Vereins Anna. Der in Aichtal ansässige Verein unterstützt krebskranke Kinder und ihre Familien mit Kunsttherapie oder therapeutischem Reiten. Geritten wird beim Reit- und Fahrverein Neckartailfingen. Dort bietet der Verein Anna einmal wöchentlich außerhalb der Ferienzeiten eine Reitstunde an. Unser Foto entstand bei der Scheckübergabe der Jürgen Werner Stiftung durch Vorstandsmitglied Alexander W. Volpp (links) an Dr. Jürgen Friedrich, den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins Anna. Foto: privat