Jetzt schwärmen die Honigbienen

13.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Imker geben Rat, wie mit den Insektentrauben umgegangen werden sollte – Gründe für das Schwärmen werden noch erforscht

Jedes Jahr im späten Frühjahr ist es wieder soweit: Spektakulär und mit tosendem Gebrause ziehen an einem sonnigen Tag plötzlich dunkle Wolken über Straßen und Häuser. Aufgeregt rufen Menschen bei Feuerwehren an und berichten über riesige, braun-grau schillernde Gebilde in deren Hecken oder Bäumen.

Ein Bienenschwarm hat sich an einem Strauch gesammelt. Foto: Blubacher

(rbl). Meistens lautet dann eine Diagnose: „Aha! Ein Bienenschwarm!“ Aber warum ziehen Bienen durch Straßen und sammeln sich in Hecken? Nun um eines vorweg zu nehmen: Ganze wissenschaftliche Institute befassen sich mit diesem komplexen Thema und doch sind viele Geheimnisse rund um Bienenschwärme noch nicht gelöst. Hier ein paar Hinweise, die bisher beobachtet werden konnten.