Jetzt kommen die Karten auf den Tisch

29.08.2019, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Kurz und knackig: Werte-Abc gibt spirituelle Impulse für den Führungsalltag – Ein Gespräch über Glaube in der Arbeitswelt

Mit Impulskarten coachen Schuldekanin Dorothee Moser und Gabriele Bartsch Führungskräfte. Und bringen spielerisch spirituelle Aspekte in die Chefetagen.

Dorothee Moser möchte Führungskräften spirituelle Impulse geben. Foto: Mohn

KIRCHHEIM/WENDLINGEN. Quadratisch, praktisch und handlich liegen die Impulskarten zu werteorientiertem Führen von Gabriele Bartsch und Dorothee Moser auf dem Tisch. Im schmalen Pack, der mit einem Magnetverschluss gesichert ist, warten 26 Karten aus stabilem Papier darauf, dem Führungsalltag neue Impulse zu geben.

Auf den 15 mal 15 Zentimeter großen Karten haben die beiden Autorinnen kulminiert, was den Werte-Faktor in einem Unternehmen ausmachen kann. Empathie, Wertschätzung, Zutrauen – das ist es, was für sie in einer erfolgreichen Personalführung zum Handwerk gehört. Von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zuversicht sammelten die beiden langjährigen Beratungsprofis die wichtigsten Themen für eine spirituelle Haltung im Führungsalltag.