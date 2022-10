Schwerpunkte

Jagdverpachtung in Erkenbrechtsweiler

ERKENBRECHTSWEILER. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat unter anderem mit der Neuverpachtung der Gemeindejagd. Die Jagdpachtverträge zwischen der Jagdgenossenschaft Erkenbrechtsweiler und den derzeitigen Pächtern enden zum 31. März 2023. Aus diesem Grund muss eine Neuverpachtung bis 2029 erfolgen. Das ist eine Aufgabe des Gemeinderats. Mit den Vorbereitungen einer Jagdgenossenschaftsversammlung hat die Verwaltung bereits begonnen, sie soll im Januar 2023 abgehalten werden. In dieser Versammlung sollen die Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft und die Wahl des Gemeinderats zum Jagdvorstand für weitere sechs Jahre beschlossen werden. Zudem sollen die Jagdgenossen die überarbeitete Satzung für die Jagdgenossenschaft Erkenbrechtsweiler beschließen. Die Änderung der Satzung betrifft lediglich Streichungen und Anpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen. Diese Satzung bedarf der Genehmigung der unteren Jagdbehörde. Der Satzungsentwurf wird dem Gemeinderat in der Dezembersitzung 2022 vorgelegt. Der Gemeinderat hatte sich in der nichtöffentlichen Sitzung im September mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Neuverpachtung im Mitteilungsblatt öffentlich auszuschreiben. Für die Ausschreibung der Jagdbögen ist es notwendig, entsprechende Ausschreibungskriterien festzulegen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Neuverpachtung im Mitteilungsblatt öffentlich auszuschreiben, einen Satzungsentwurf für die Jagdgenossenschaft zu erarbeiten und die Jagdgenossenschaftsversammlung einzuberufen. rw