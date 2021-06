Schwerpunkte

Jäger und Landwirte retten Rehkitze mit der Drohne

Jäger und Landwirte machen gemeinsame Sache – Oft suchen sie vor Sonnenaufgang die Wiesen ab

In aller Herrgottsfrühe treffen sich Hubert Rau, Revierjäger in Neuffen und Grötzingen, seine Mitjägerin und Drohnenpilotin Brigitte Wolff sowie einige Helfer an einer Wiese, die der Landwirt für die Heuernte mähen will. Bevor der Landwirt mit dem Traktor und dem Kreiselmäher loslegt, suchen die Jäger die Wiese mit der Drohne nach Rehkitzen ab.

Bevor die Landwirte ihre Wiesen mähen, wird die Grünfläche mit der Drohne nach Rehkitzen abgesucht. Fotos: privat

NEUFFEN/AICHTAL (hr/ali). Seit zwei Jahren ist das Kitzretter-Team mit der Drohne im Einsatz, um die kleinen Rehkitze vor der fürchterlichen Verstümmelung oder dem Tod durch die Mähmaschinen zu retten. Die Kitzrettungs-Saison ist sehr anstrengend, da oft mehrere Tage hintereinander jeden Morgen zwischen 4.30 und 8 Uhr die Wiesen mit der Drohne abgesucht werden. Diese frühen Morgenstunden sind wichtig, da später die größeren Temperaturunterschiede nicht mehr gegeben sind und durch die Sonneneinstrahlung die kleinen Tiere im Wärmebild nicht mehr erkennbar sind. „Eine gute Ausrüstung kostet circa 10 000 Euro und wird privat und durch Spenden finanziert“, berichtet Hubert Rau.