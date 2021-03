Schwerpunkte

Ja zum Neubau von Landratsamt Esslingen

26.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kreistag fasst Baubeschluss für Behördenneubau

Bei nur einer Gegenstimmen fasste der Kreistag gestern Abend den Baubeschluss für ein neues Landratsamtsgebäude in Esslingen. Landrat Heinz Einiger hob hervor, dass bei einer Vielzahl an Beratungen in den letzten zehn Jahren das Für und Wider eines Neubaus oder der Sanierung des 44 Jahre alten Bestandsgebäudes abgewogen wurde. Nach den Darstellungen der Fachbüros, die letzte Aktualisierung fand im Herbst vergangenen Jahres statt, erweise sich der Neubau als die wirtschaftlichere Lösung. Auch in der Ökobilanz schneide ein Neubau besser als ab. Man bekomme ein Gebäude, das einer modernen und funktionalen Verwaltung auch im Sinne von Dienstleistungen für die Bürgerschaft entspreche, betonte Eininger.

Ein Neubau des Landratsamts ist geplant. Foto: NZ-Archiv

Auch die Finanzierung bezeichnete der Landrat als solide. Mit der ausführenden Firma ist im Verfahren Bauen und Planen ein Festpreis vereinbart. Inklusive Verfahrens- und Abwicklungskosten sind 129,3 Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Ansparen in Bausparverträgen und zinsgünstigen Darlehen sei die Finanzierung über den Abschreibungszeitraum des Gebäudes von 50 Jahren gesichert. Es handelt sich dabei um das größte Bauvorhaben der Verwaltung in der Geschichte des Landkreises (ausführlicher Bericht in unserer Samstagsausgabe).