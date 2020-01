Ja ist denn schon Frühling?

11.01.2020 05:30

Die Temperaturen sind derzeit alles andere als winterlich. Keine Spur von Schnee oder Frost. Stattdessen sprießen in den Vorgärten im Nürtinger Raum die ersten Frühlingsblüher. Und bei Sigrun Binder auf der Terrasse in Beuren wurden diese Woche Bienen gesichtet. Sie tummelten sich in den Christrosen der Weihnachtsschale. Foto: Binder