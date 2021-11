Schwerpunkte

Investition in Wasserversorgung

Kohlberg, Grafenberg und Kappishäusern müssen als Jusigruppe in die Sanierung der Verbandsanlagen investieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Der Wasserversorgungsverband Jusigruppe hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Sperrvermerk im Wirtschaftsplan über die Sanierungsmaßnahmen aufgehoben. Der Sperrvermerk war gesetzt worden, weil es noch offene Fragen zu den Sanierungsmaßnahmen bei den Verbandsanlagen zu klären galt, für die im Rahmen eines Strukturgutachtens aus dem Jahr 2016 eine Sanierungsplanung erstellt worden war.

Als oberste Priorität wurden Sanierungsmaßnahmen im Pumpwerk Raupental gesetzt. „Es geht um augenscheinliche Mängel am Behälter wie zum Beispiel abgetragene Fliesenfugen, die eine hygienische Behälterreinigung erschweren, und Rost an Verrohrungen“, so der Verbandsvorsitzende und Kohlberger Bürgermeister Rainer S. Taigel. Der Plan sehe eine Sanierung der Fugen und gegebenenfalls des Betons sowie der technischen Ausrüstung vor.

2016 und 2017 waren organische Einträge im Hochbehälter festgestellt und deswegen ein Abkochgebot ausgerufen worden, das Trinkwasser wurde gechlort und der Behälter gereinigt und desinfiziert. „Mit der Sanierung des Raupentalbehälters ist dann nach Grafenberg und Kappishäusern wieder ein guter Zustand der Verbandsanlagen erreicht“, so Taigel.